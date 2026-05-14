俳優の阿部寛が、14日より放送される第一三共ヘルスケアの外用消炎薬「ロキソニンSテープmini」新テレビCM『貼り師』篇に出演。「伝説の貼り師」として道場に登場し、迫力ある演技を披露する。【動画】本物の貼り師のよう！迫力ある姿の阿部寛阿部は、今回の撮影現場に武術の達人のような衣姿で登場。まるで「貼り師」の道を数十年極め続けてきたかのような姿にスタッフも思わず緊張してしまうほどの迫力だったという。インタ