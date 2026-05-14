「サタデーウオッチ９」などＮＨＫ番組でお天気コーナーを担当している気象予報士の田中美都さんが、意外なオフ姿を披露した。ＮＨＫ番組とは雰囲気を変えて、サングラスにカバン斜めがけのラフなスタイルで、千葉・ＺＯＺＯマリンで撮影した写真を１４日にＳＮＳにアップ。「きのうは今シーズン初現地でした勝った！やった！点を取ったり取られたりでしたが、チャンテ祭りで楽しかったです５月のマリンのナイターは最高で