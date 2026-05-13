オランダ代表のFIFAワールドカップ2026に臨む最終メンバー発表は、現地時間5月27日に変更となるようだ。13日、オランダメディア『ESPN』が報じている。FIFAワールドカップ2026欧州予選グループGを首位突破したオランダ代表。本大会では日本代表と同じグループFに入り、他にはスウェーデン代表、チュニジア代表と対戦する。当初、オランダサッカー協会（KNVB）は5月25日に本大会に向けたメンバー発表を予定していたが、5月27