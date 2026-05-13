13日夜7時過ぎ、山形市中桜田で車から火が出ていると通報がありました。火は駆け付けた消防により通報からおよそ1時間後の午後8時過ぎに消し止められました。消防によりますとこの火事で車に乗っていた2人が病院に搬送され、このうち1人は20代の女性だということです。搬送された2人のけがの程度は分かっていません。警察と消防が出火原因について調べています。