2025年4月期に放送され、新婚夫婦のピュアすぎる日常を描いたドラマ「波うららかに、めおと日和」。芳根京子と本田響矢演じた交際0日婚夫婦のもどかしくも可愛らしい"うぶキュン"ストーリーは人気を博し、先日、ファン待望の続編が制作されることも発表された。うぶな夫婦のハートフルコメディの新たな展開に、早くも期待が高まっている。主人公のなつ美を可憐に好演した芳根は、これまでも数々の話題作に出演してきたが、女優デビ