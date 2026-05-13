元ＡＫＢ４８の西野未姫が１３日、自身のインスタグラムで、８日に第２子男児を出産していたことを発表した。投稿では、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と、子供２人が映った家族４ショットの写真も公開。「元気な男の子です」と報告し、「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！２人のママにな