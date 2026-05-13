『KCON JAPAN 2026』DAY3となった5月10日（日）、ARTIST STAGEに「&TEAM」が登場！今回は、全6曲＆特別企画「ドキドキアイコンタクト」で、ファンにとってはご褒美のようなステージの様子を徹底レポートします。&TEAMと“超接近”した会場の様子を、ぜひチェックしてください♡客席から登場！&TEAMが客席から登場すると、会場にはLUNÉ（ファンダム名）の元気な歓声が響きます。暗転し、Kが立ち上がると「Lun