【&TEAM】LUNÉと超接近！“心拍数爆上がり”のステージを徹底レポート♡〈KCON JAPAN 2026 最終日〉

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『KCON JAPAN 2026』DAY3となった5月10日（日）、ARTIST STAGEに「&TEAM」が登場！今回は、全6曲＆特別企画「ドキドキアイコンタクト」で、ファンにとってはご褒美のようなステージの様子を徹底レポートします。&TEAMと“超接近”した会場の様子を、ぜひチェックしてください♡

客席から登場！

&TEAMが客席から登場すると、会場にはLUNÉ（ファンダム名）の元気な歓声が響きます。

暗転し、Kが立ち上がると「Lunatic」からスタート！1曲目から、&TEAMのぴったりそろったダンスが光ります。

エンディング妖精は、K・TAKI・NICHOLAS！KはもちろんKポーズ。TAKIは、ほっぺにハート♡  NICHOLASは、少しためてからの……Kポーズ！KCONの“K”ポーズを披露しました。

続いて、メロウなビートの「MISMATCH」。EJの微笑みが、メロウな雰囲気をさらに盛り上げます。

「KCON JAPAN 2026」ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

冒頭から“メロい”K

EJ「僕たち&TEAMは、皆さんに本当に会いたかったのですが、皆さんもそうですか？（頷きながら会場を見渡す）」

LUNÉ「キャー！」

K「あれ？声が小さい。あんまり会いたくなかったのかなあ…？会いたかったですか？」

LUNÉ「（先ほどの3倍の声量で）キャー！」

歓声を聴いて満足そうなK。冒頭から“メロい”やり取りを見せました。

20％から200％へ……

ステージにあがる前は「エネルギーが20％ぐらい」だったという＆TEAM。

YUMA「みなさんのおかげで0がひとつ増えて、200％になりました」

出席チェック

JOが「出席チェック」と呼んだ「君の名前は！」という企画では、会場にいるファンからのメッセージを読み上げます。

「愛してる！」や「誕生日にライブに行く！」という熱いメッセージに、LUNÉの名前を呼んでこたえるメンバーたちでした。

「オオカミ系男子（Wolf type）」で客席へ！

次のステージは「Bewitched」から。NICHOLASは、先ほどまで脱いでいたフードを被ってダークに変身。ワイルドなパフォーマンスに“魔法にかかったように”魅了されました♡

MAKIが「次はもっと皆さんの近くに遊びに行きたいと思います！」と言うと、メンバーが客席へ！「オオカミ系男子（Wolf type）」を歌いながらLUNÉと交流しました。

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サインボールを手渡したり、ハートをつくったり、クラッカーを鳴らしたり……。FUMAは、サインボールを客席後方に届くように遠投！楽しい時間はすぐに過ぎてしまいます。

「時間足りなさすぎます！」「もっと回りたい！」というメンバーたち。それは、まさかの伏線で……？

近すぎる神企画「ドキドキアイコンタクト」

「ドキドキアイコンタクト」とは……？

メンバーのうち1人が客席に行き、観客を指名。1対1でアイコンタクトをする企画。

FUMA「もし途中で、どちらかが笑ったり目をそらしたりしたら、そこで試合終了です！」

もし“試合”に勝てば、スペシャルなプレゼントがあるのだとか。

MAKI「僕たちはすごく楽しみにしてたコーナーなんですが、皆さんもやりたいですよね？」

NICHOLAS「じゃあ、僕たちとアイコンタクトしたいKCONer（KCONに参加している観客）どこにいますか？」

まさにドキドキのコーナーに、喜びと動揺が入り混じったような雰囲気の会場です。

【MAKI】やさしすぎる対応に感動♡ しごできマンネに目がくらむ！

「そこにいますので、そこに行きます！」と客席に降りて行ったMAKI。Kも司会として追いかけます。

MAKI「遊びじゃないです」

選ばれた女性LUNÉに念押しするMAKIに、ステージ上からは「遊びだよ」というツッコミも。

3、2、1、スタート！

選ばれたLUNÉにMAKIがグッと顔を近づけると、会場からは歓声が。その光景は真剣勝負そのもの！勝負は「瞳が強すぎた」MAKIの勝ちでした。

負けてしまったLUNÉは「だいじょばないです（大丈夫ではないです）」と、MAKIを間近で見た興奮が抑えきれない様子でした。

K「負けちゃったんですけど、参加していただいたので……」

ということで、&TEAM全員のサイン入りカードを取り出すと……ここで、まさかのサプライズが！

Kが手渡そうとしたカードをおもむろに奪ったMAKIは、なんとカードにキス♡ なに食わぬ顔で、そのままカードを手渡したマンネ・MAKIに、受け取ったLUNÉは飛び跳ねて喜びました。

【FUMA】まさかの「キス超え」真剣バトル

FUMA「ちょっと、Kひょん。選んでもらってもいいですか？」

恥ずかしがっているFUMAが選んだのは「めっちゃ自信がある！」という男性LUNÉ。

FUMAも「僕、人生でまばたきしたことないですから」と強がります。

始まる前は「もっと近づいて」とＫに指示されていたFUMAでしたが……始まるとノリノリ！ダチョウ倶楽部のキス芸を思わせる接近ぶりに、LUNÉもタジタジ。まわりからも「近い！」という声が。

しかし、FUMAが選んだこのLUNÉが強者。FUMAの接近に耐え抜き、見事勝利を手にしました。

K「キスを超えましたね」

FUMA「キス超えですか、これが」

強すぎるLUNÉの出現に、会場は盛り上がりました♡

【JO】メロ過ぎる身長差！攻めの姿勢に会場が湧く♡

「僕が行きましょう！」と意気込んだのはJO。選ばれた女性LUNÉは「大丈夫！」と自信満々。すると……。

JO「大丈夫って言われたので、大丈夫じゃなくさせたいと思います」

と強気の発言が飛び出します！小柄なLUNÉと向きあうと、メンバーからは「身長差メロい」の声も。

初手から攻めの姿勢のJO

勝負がスタートすると、強気の発言のとおり、初手から攻めの姿勢のJO。クールなまなざしをむけたと思いきや、やさしく微笑んで首を傾げたり、ほっぺをトントンしたりして猛攻撃！

LUNÉはウキウキでまばたきしてしまい、JOの勝利に終わりました。「寝られないです」と大興奮のLUNÉ。カードを手渡したあとも、最後までハイタッチするJOでした。

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さらに、なにかを匂わせるKの発言も。“メロい”仕草をたくさん見せたJOに対して「なにか演技のお仕事でもあるんですかね」とつぶやくKに、会場の期待は高まりました。

「桜色Yell」「We on Fire」＆ご褒美フォトタイム！

4月に発売された「桜色Yell」は、1列に並んでしっとり歌い上げます。ラストは「We on Fire」を披露し、魅力たっぷりのステージを完走しました。

ご褒美フォトタイム

HARUA「皆さんのためにプレゼントを準備しているんです。フォトタイムです！」

FUMA「メンバーの皆さんで顔をチェックしあって！イケメンですか？大丈夫ですか？」

EJがFUMAの髪の毛をチェックしてあげる様子もありました♡

最後までLUNÉと交流した&TEAM

退場も客席から。LUNÉのスマートフォンで写真を撮ったり、ハートをつくったり……。最後まで見どころたっぷりな&TEAMのARTIST STAGEでした♡

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ライター Ray WEB編集部

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