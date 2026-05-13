【&TEAM】LUNÉと超接近！“心拍数爆上がり”のステージを徹底レポート♡〈KCON JAPAN 2026 最終日〉
『KCON JAPAN 2026』DAY3となった5月10日（日）、ARTIST STAGEに「&TEAM」が登場！今回は、全6曲＆特別企画「ドキドキアイコンタクト」で、ファンにとってはご褒美のようなステージの様子を徹底レポートします。&TEAMと“超接近”した会場の様子を、ぜひチェックしてください♡
客席から登場！
&TEAMが客席から登場すると、会場にはLUNÉ（ファンダム名）の元気な歓声が響きます。
暗転し、Kが立ち上がると「Lunatic」からスタート！1曲目から、&TEAMのぴったりそろったダンスが光ります。
エンディング妖精は、K・TAKI・NICHOLAS！KはもちろんKポーズ。TAKIは、ほっぺにハート♡ NICHOLASは、少しためてからの……Kポーズ！KCONの“K”ポーズを披露しました。
続いて、メロウなビートの「MISMATCH」。EJの微笑みが、メロウな雰囲気をさらに盛り上げます。
冒頭から“メロい”K
EJ「僕たち&TEAMは、皆さんに本当に会いたかったのですが、皆さんもそうですか？（頷きながら会場を見渡す）」
LUNÉ「キャー！」
K「あれ？声が小さい。あんまり会いたくなかったのかなあ…？会いたかったですか？」
LUNÉ「（先ほどの3倍の声量で）キャー！」
歓声を聴いて満足そうなK。冒頭から“メロい”やり取りを見せました。
20％から200％へ……
ステージにあがる前は「エネルギーが20％ぐらい」だったという＆TEAM。
YUMA「みなさんのおかげで0がひとつ増えて、200％になりました」
出席チェック
JOが「出席チェック」と呼んだ「君の名前は！」という企画では、会場にいるファンからのメッセージを読み上げます。
「愛してる！」や「誕生日にライブに行く！」という熱いメッセージに、LUNÉの名前を呼んでこたえるメンバーたちでした。
「オオカミ系男子（Wolf type）」で客席へ！
次のステージは「Bewitched」から。NICHOLASは、先ほどまで脱いでいたフードを被ってダークに変身。ワイルドなパフォーマンスに“魔法にかかったように”魅了されました♡
MAKIが「次はもっと皆さんの近くに遊びに行きたいと思います！」と言うと、メンバーが客席へ！「オオカミ系男子（Wolf type）」を歌いながらLUNÉと交流しました。
サインボールを手渡したり、ハートをつくったり、クラッカーを鳴らしたり……。FUMAは、サインボールを客席後方に届くように遠投！楽しい時間はすぐに過ぎてしまいます。
「時間足りなさすぎます！」「もっと回りたい！」というメンバーたち。それは、まさかの伏線で……？
近すぎる神企画「ドキドキアイコンタクト」
「ドキドキアイコンタクト」とは……？
メンバーのうち1人が客席に行き、観客を指名。1対1でアイコンタクトをする企画。
FUMA「もし途中で、どちらかが笑ったり目をそらしたりしたら、そこで試合終了です！」
もし“試合”に勝てば、スペシャルなプレゼントがあるのだとか。
MAKI「僕たちはすごく楽しみにしてたコーナーなんですが、皆さんもやりたいですよね？」
NICHOLAS「じゃあ、僕たちとアイコンタクトしたいKCONer（KCONに参加している観客）どこにいますか？」
まさにドキドキのコーナーに、喜びと動揺が入り混じったような雰囲気の会場です。
【MAKI】やさしすぎる対応に感動♡ しごできマンネに目がくらむ！
「そこにいますので、そこに行きます！」と客席に降りて行ったMAKI。Kも司会として追いかけます。
MAKI「遊びじゃないです」
選ばれた女性LUNÉに念押しするMAKIに、ステージ上からは「遊びだよ」というツッコミも。
3、2、1、スタート！
選ばれたLUNÉにMAKIがグッと顔を近づけると、会場からは歓声が。その光景は真剣勝負そのもの！勝負は「瞳が強すぎた」MAKIの勝ちでした。
負けてしまったLUNÉは「だいじょばないです（大丈夫ではないです）」と、MAKIを間近で見た興奮が抑えきれない様子でした。
K「負けちゃったんですけど、参加していただいたので……」
ということで、&TEAM全員のサイン入りカードを取り出すと……ここで、まさかのサプライズが！
Kが手渡そうとしたカードをおもむろに奪ったMAKIは、なんとカードにキス♡ なに食わぬ顔で、そのままカードを手渡したマンネ・MAKIに、受け取ったLUNÉは飛び跳ねて喜びました。
【FUMA】まさかの「キス超え」真剣バトル
FUMA「ちょっと、Kひょん。選んでもらってもいいですか？」
恥ずかしがっているFUMAが選んだのは「めっちゃ自信がある！」という男性LUNÉ。
FUMAも「僕、人生でまばたきしたことないですから」と強がります。
始まる前は「もっと近づいて」とＫに指示されていたFUMAでしたが……始まるとノリノリ！ダチョウ倶楽部のキス芸を思わせる接近ぶりに、LUNÉもタジタジ。まわりからも「近い！」という声が。
しかし、FUMAが選んだこのLUNÉが強者。FUMAの接近に耐え抜き、見事勝利を手にしました。
K「キスを超えましたね」
FUMA「キス超えですか、これが」
強すぎるLUNÉの出現に、会場は盛り上がりました♡
【JO】メロ過ぎる身長差！攻めの姿勢に会場が湧く♡
「僕が行きましょう！」と意気込んだのはJO。選ばれた女性LUNÉは「大丈夫！」と自信満々。すると……。
JO「大丈夫って言われたので、大丈夫じゃなくさせたいと思います」
と強気の発言が飛び出します！小柄なLUNÉと向きあうと、メンバーからは「身長差メロい」の声も。
初手から攻めの姿勢のJO
勝負がスタートすると、強気の発言のとおり、初手から攻めの姿勢のJO。クールなまなざしをむけたと思いきや、やさしく微笑んで首を傾げたり、ほっぺをトントンしたりして猛攻撃！
LUNÉはウキウキでまばたきしてしまい、JOの勝利に終わりました。「寝られないです」と大興奮のLUNÉ。カードを手渡したあとも、最後までハイタッチするJOでした。
さらに、なにかを匂わせるKの発言も。“メロい”仕草をたくさん見せたJOに対して「なにか演技のお仕事でもあるんですかね」とつぶやくKに、会場の期待は高まりました。
「桜色Yell」「We on Fire」＆ご褒美フォトタイム！
4月に発売された「桜色Yell」は、1列に並んでしっとり歌い上げます。ラストは「We on Fire」を披露し、魅力たっぷりのステージを完走しました。
ご褒美フォトタイム
HARUA「皆さんのためにプレゼントを準備しているんです。フォトタイムです！」
FUMA「メンバーの皆さんで顔をチェックしあって！イケメンですか？大丈夫ですか？」
EJがFUMAの髪の毛をチェックしてあげる様子もありました♡
最後までLUNÉと交流した&TEAM
退場も客席から。LUNÉのスマートフォンで写真を撮ったり、ハートをつくったり……。最後まで見どころたっぷりな&TEAMのARTIST STAGEでした♡
ライター Ray WEB編集部