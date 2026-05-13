【&TEAM】LUNÉと超接近！“心拍数爆上がり”のステージを徹底レポート♡〈KCON JAPAN 2026 最終日〉

『KCON JAPAN 2026』DAY3となった5月10日（日）、ARTIST STAGEに「&TEAM」が登場！今回は、全6曲＆特別企画「ドキドキアイコンタクト」で、ファンにとってはご褒美のようなステージの様子を徹底レポートします。&TEAMと“超接近”した会場の様子を、ぜひチェックしてください♡

客席から登場！ &TEAMが客席から登場すると、会場にはLUNÉ（ファンダム名）の元気な歓声が響きます。 暗転し、Kが立ち上がると「Lunatic」からスタート！1曲目から、&TEAMのぴったりそろったダンスが光ります。 エンディング妖精は、K・TAKI・NICHOLAS！KはもちろんKポーズ。TAKIは、ほっぺにハート♡ NICHOLASは、少しためてからの……Kポーズ！KCONの“K”ポーズを披露しました。 続いて、メロウなビートの「MISMATCH」。EJの微笑みが、メロウな雰囲気をさらに盛り上げます。 「KCON JAPAN 2026」ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved 冒頭から“メロい”K EJ「僕たち&TEAMは、皆さんに本当に会いたかったのですが、皆さんもそうですか？（頷きながら会場を見渡す）」 LUNÉ「キャー！」 K「あれ？声が小さい。あんまり会いたくなかったのかなあ…？会いたかったですか？」 LUNÉ「（先ほどの3倍の声量で）キャー！」 歓声を聴いて満足そうなK。冒頭から“メロい”やり取りを見せました。 20％から200％へ…… ステージにあがる前は「エネルギーが20％ぐらい」だったという＆TEAM。 YUMA「みなさんのおかげで0がひとつ増えて、200％になりました」 出席チェック JOが「出席チェック」と呼んだ「君の名前は！」という企画では、会場にいるファンからのメッセージを読み上げます。 「愛してる！」や「誕生日にライブに行く！」という熱いメッセージに、LUNÉの名前を呼んでこたえるメンバーたちでした。

「オオカミ系男子（Wolf type）」で客席へ！ 次のステージは「Bewitched」から。NICHOLASは、先ほどまで脱いでいたフードを被ってダークに変身。ワイルドなパフォーマンスに“魔法にかかったように”魅了されました♡ MAKIが「次はもっと皆さんの近くに遊びに行きたいと思います！」と言うと、メンバーが客席へ！「オオカミ系男子（Wolf type）」を歌いながらLUNÉと交流しました。 「KCON JAPAN 2026」ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved サインボールを手渡したり、ハートをつくったり、クラッカーを鳴らしたり……。FUMAは、サインボールを客席後方に届くように遠投！楽しい時間はすぐに過ぎてしまいます。 「時間足りなさすぎます！」「もっと回りたい！」というメンバーたち。それは、まさかの伏線で……？

近すぎる神企画「ドキドキアイコンタクト」 「ドキドキアイコンタクト」とは……？ メンバーのうち1人が客席に行き、観客を指名。1対1でアイコンタクトをする企画。 FUMA「もし途中で、どちらかが笑ったり目をそらしたりしたら、そこで試合終了です！」 もし“試合”に勝てば、スペシャルなプレゼントがあるのだとか。 MAKI「僕たちはすごく楽しみにしてたコーナーなんですが、皆さんもやりたいですよね？」 NICHOLAS「じゃあ、僕たちとアイコンタクトしたいKCONer（KCONに参加している観客）どこにいますか？」 まさにドキドキのコーナーに、喜びと動揺が入り混じったような雰囲気の会場です。

【MAKI】やさしすぎる対応に感動♡ しごできマンネに目がくらむ！ 「そこにいますので、そこに行きます！」と客席に降りて行ったMAKI。Kも司会として追いかけます。 MAKI「遊びじゃないです」 選ばれた女性LUNÉに念押しするMAKIに、ステージ上からは「遊びだよ」というツッコミも。 3、2、1、スタート！ 選ばれたLUNÉにMAKIがグッと顔を近づけると、会場からは歓声が。その光景は真剣勝負そのもの！勝負は「瞳が強すぎた」MAKIの勝ちでした。 負けてしまったLUNÉは「だいじょばないです（大丈夫ではないです）」と、MAKIを間近で見た興奮が抑えきれない様子でした。 K「負けちゃったんですけど、参加していただいたので……」 ということで、&TEAM全員のサイン入りカードを取り出すと……ここで、まさかのサプライズが！ Kが手渡そうとしたカードをおもむろに奪ったMAKIは、なんとカードにキス♡ なに食わぬ顔で、そのままカードを手渡したマンネ・MAKIに、受け取ったLUNÉは飛び跳ねて喜びました。

【FUMA】まさかの「キス超え」真剣バトル FUMA「ちょっと、Kひょん。選んでもらってもいいですか？」 恥ずかしがっているFUMAが選んだのは「めっちゃ自信がある！」という男性LUNÉ。 FUMAも「僕、人生でまばたきしたことないですから」と強がります。 始まる前は「もっと近づいて」とＫに指示されていたFUMAでしたが……始まるとノリノリ！ダチョウ倶楽部のキス芸を思わせる接近ぶりに、LUNÉもタジタジ。まわりからも「近い！」という声が。 しかし、FUMAが選んだこのLUNÉが強者。FUMAの接近に耐え抜き、見事勝利を手にしました。 K「キスを超えましたね」 FUMA「キス超えですか、これが」 強すぎるLUNÉの出現に、会場は盛り上がりました♡

【JO】メロ過ぎる身長差！攻めの姿勢に会場が湧く♡ 「僕が行きましょう！」と意気込んだのはJO。選ばれた女性LUNÉは「大丈夫！」と自信満々。すると……。 JO「大丈夫って言われたので、大丈夫じゃなくさせたいと思います」 と強気の発言が飛び出します！小柄なLUNÉと向きあうと、メンバーからは「身長差メロい」の声も。 初手から攻めの姿勢のJO 勝負がスタートすると、強気の発言のとおり、初手から攻めの姿勢のJO。クールなまなざしをむけたと思いきや、やさしく微笑んで首を傾げたり、ほっぺをトントンしたりして猛攻撃！ LUNÉはウキウキでまばたきしてしまい、JOの勝利に終わりました。「寝られないです」と大興奮のLUNÉ。カードを手渡したあとも、最後までハイタッチするJOでした。 「KCON JAPAN 2026」ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved さらに、なにかを匂わせるKの発言も。“メロい”仕草をたくさん見せたJOに対して「なにか演技のお仕事でもあるんですかね」とつぶやくKに、会場の期待は高まりました。

「桜色Yell」「We on Fire」＆ご褒美フォトタイム！ 4月に発売された「桜色Yell」は、1列に並んでしっとり歌い上げます。ラストは「We on Fire」を披露し、魅力たっぷりのステージを完走しました。 ご褒美フォトタイム HARUA「皆さんのためにプレゼントを準備しているんです。フォトタイムです！」 FUMA「メンバーの皆さんで顔をチェックしあって！イケメンですか？大丈夫ですか？」 EJがFUMAの髪の毛をチェックしてあげる様子もありました♡ 最後までLUNÉと交流した&TEAM 退場も客席から。LUNÉのスマートフォンで写真を撮ったり、ハートをつくったり……。最後まで見どころたっぷりな&TEAMのARTIST STAGEでした♡ 「KCON JAPAN 2026」ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ライター Ray WEB編集部