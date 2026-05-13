特定危険指定暴力団、工藤会の本部事務所跡地に福祉施設を建設しているNPO法人が、新たなプロジェクトを発表しました。 北九州市のNPO法人、抱樸（ほうぼく）は、工藤会の本部事務所跡地を取得し、去年1月から福祉施設「希望のまち」を建設しています。5月13日、京都市の企業と連携協定を結んだ、抱樸の奥田知志理事長は「希望のまち」を拠点とした新たなプロジェクトを発表しました。一般企業や団体に「希望のまち」の中に設