体操の世界選手権（１０月、オランダ）などの代表選考を兼ねたＮＨＫ杯の開幕を翌日に控えた１３日、東京体育館で公式練習が行われた。４月の全日本個人総合選手権の成績が持ち点となり、男子の代表争いは橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）とパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）がリードする構図だ。全日本で６連覇を果たした橋本は「ミスなく差を離して優勝したい気持ちがある。全日本からの１位を譲る気持ちはない。し