【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が5月12日、自身のInstagramを更新。娘の誕生パーティーの様子を公開し、話題となっている。【写真】人気芸人の43歳美人妻「すごすぎて二度見」豪華料理が並ぶ娘の15歳誕生パーティー◆住谷杏奈、娘の誕生日の家族ショットを披露住谷は「2026年5月12日は娘の15歳の誕生日」「家族4人でおうちでお祝いしました」とつづ