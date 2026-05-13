福島県の高速道路で高校生ら21人が死傷したバス事故を受けて、山形県は、県立高校における部活動の遠征に関する調査を実施することを明かにしました。この事故は6日、福島県の磐越自動車道で新潟県の北越高校男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突して生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負ったものです。今回の事故を受けて、県はこれまで、県内の私立高校全15校を対象に部活動の遠征状況の