物価高騰対策として、徳島市は市民1人につき5000円、75歳以上には1万円を給付します。支給は6月上旬からです。この給付は、物価高騰による負担軽減のため、徳島市が行います。対象は、2026年1月1日時点で市に住民登録がある約12万2000世帯、約24万人です。金額は1人につき5000円、75歳以上は5000円上乗せして1万円で、財源には国の交付金を活用します。すでに市が口座情報を把握している世帯は、6月上旬からその口座へ世帯全員分の