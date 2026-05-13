フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月13日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、最近の報道の在り方や、大手新聞の方針についての不安を吐露した。 勅使川原真衣「今日は『メディアの役割とAIについて』を入り口に、お話ししたいと思っています。ですが