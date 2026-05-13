NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。西武は渡邉勇太朗投手の登録を抹消しました。渡邉投手は前日のソフトバンク戦に先発し、7回途中109球の力投で被安打５、4奪三振、無失点投球でした。ここまで7試合に先発し、2勝3敗、防御率3.88としています。