中国メディアの澎湃新聞は12日、タンザニアで行われたボクシング大会に出場した中国人選手らが、試合前に薬を盛られていた疑いがあると報じた。記事によると、中国人ボクサーの哈斯（ハー・スー）はこのほど、タンザニアで開催された大会「KnocKOut ya Mama 8」に出場したが、判定負けを喫した。同大会では地元選手と海外選手による複数の試合が組まれていたが、哈斯以外の海外選手は全員KO負けだった。試合中、海外選手らは一様に