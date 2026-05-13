タレントの川崎希が12日に自身のアメブロを更新。減量中に楽しんでいる“別枠”のドリンクや、普段のヘルシーな食事メニューを公開した。この日、川崎は「スタバのメロンフラペチーノ」と切り出し、ドリンクの写真を公開。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが見つけてくれたそうで「売ってる店舗少ないから見つけるとすぐ買うの笑」とコメントし「減量中だから甘いもの控えてるけど、これだけは別枠だね」と述べた。続けて「