グリーホールディングス [東証Ｐ] が5月13日昼(12:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比11.1％増の32.1億円に伸びた。 同時に、従来未定としていた期末一括配当は21.5円(前期は14.5円)実施する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比55.4％増の11.3億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の10.9％→7.3％に大幅