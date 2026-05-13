4月28日から5月10日までロンドンで開催されていた「2026年世界卓球大会」で、一部出場選手の「マナー違反」が話題となった。 話題となったのは、現地8日に行われた「フランスVSルーマニア」女子団体の準々決勝であった。この試合は、ルーマニアがフランスを破り準決勝に進んだのだが、ルーマニア選手の一部が土足のまま卓球台に登りガッツポーズ、続いて他のチームメートも続々と台に