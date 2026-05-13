◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が今季8度目の先発マウンドに上がり、課題となっていた初回のマウンドで三者凡退に打ち取りました。1番イ・ジョンフ選手には、カウント2-1からカーブをライトライナー、2番ルイス・アラエス選手には初球にライトポール際に大ファールを打たれますが、3-2のフルカウントから直球で押し込んでセンターフライで2死とします。最後は3番ケー