長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんに次ぐ第3子が誕生へ幸せなニュースが届いた。ドジャースのウィル・スミス捕手が12日（日本時間13日）、妻のカーラさんとの連名でインスタグラムを更新。夫人が第3子を妊娠していることを発表した。ドジャース関係者やファンも歓喜している。「私たちの小さな家族が、また少し増えます」と綴られた投稿には、エコー写真を持ったカーラ夫人とともに、長女・シャーロットちゃん、次