長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんに次ぐ第3子が誕生へ

幸せなニュースが届いた。ドジャースのウィル・スミス捕手が12日（日本時間13日）、妻のカーラさんとの連名でインスタグラムを更新。夫人が第3子を妊娠していることを発表した。ドジャース関係者やファンも歓喜している。

「私たちの小さな家族が、また少し増えます」と綴られた投稿には、エコー写真を持ったカーラ夫人とともに、長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんの3ショットが添えられている。また、夫婦のドアップ写真もポストされた。

この投稿にはドジャース公式や夫人会が「いいね」しただけでなく、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんも「OMG おめでとう！」と反応。選手の奥様たちも祝福を届けた。ファンからも「本当に素敵！」「生まれるのが待ちきれないわ」「最高の家族ね」と続々と反応が寄せられた。

スミスとカーラ夫人はルイビル大で出会い、すぐに意気投合。スミスはメジャーリーグへ、カーラ夫人は小学校の教師の道を歩んだ。2020年にゴールイン。いまでは財団も立ち上げ、青少年への支援活動にも従事している。

スミスの発表は、この日行われたジャイアンツ戦の9時間前に行われた。スミスは「5番・捕手」で先発出場する。（Full-Count編集部）