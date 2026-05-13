日本導入が待たれる新型「“超高級”セダン」の実力とはメルセデス・ベンツは、ブランドの頂点に君臨するフラッグシップセダン「Sクラス」の大幅改良モデルを日本国内で披露しました。2026年5月3日に富士スピードウェイへ実車が登場したほか、東京・表参道のブランド発信拠点にも展示されるなど、正式導入に向けた期待が高まっています。Sクラスは、しばしば「世界最高のクルマ」とも称され、同ブランドの技術力と威信を示す絶