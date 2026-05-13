5月13日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、衆議院の憲法審査会で、憲法改正をめぐる緊急事態条項のイメージ案が示されたというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「衆議院憲法審査会は昨日、幹事懇談会で、憲法改正をめぐる緊急事態条項のイメージ案を示