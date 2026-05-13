ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成した“女王”ってどんな人？その素顔をアラカルト風に紹介する。☆生年月日とサイズ2000年（平12）4月9日生まれ、神戸市出身の26歳。渚中、神戸野田高、神戸学院大と進んだ。1メートル59。血液型はB。☆スケートを始めたき