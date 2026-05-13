セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」(230.04円)を全国(沖縄県除く)のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「お店で焼いた カリッじゅワッサン」(230.04円)セブンカフェ ベーカリーは、店舗のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさや食感、本格的な味わいを手軽に楽しめるシリーズ。今回の新商品は、発酵バター入りのシートを16層に折り込んだ