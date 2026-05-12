とちぎテレビ ５月１日に発生した突風被害で栃木市は１２日、被害のあった吹上町の住宅を訪問し、災害見舞金などの支給のための現地調査と説明を行いました。 栃木市吹上町では５月１日夜に突風が吹き、市によりますと、住宅６棟と住宅以外の建物８棟で屋根が飛ばされるなどの被害が出ました。 １２日の調査は、市の危機管理課や福祉総務課などの職員３人が、被害が確認されていても見舞金の支給などの相談に来ていない