ニデックのロゴモーター大手のニデックは13日、一部の製品について、顧客の確認を受けずに部材や工程、設計を変更するといった品質不正に関わる不適切行為の疑いが判明したと発表した。外部専門家で構成される調査委員会の設置を検討していることも明らかにした。同日に対応などを正式決定し、発表する。現時点で、製品機能や安全性に直ちに影響する事象は確認されていないと説明している。ニデックでは不正会計が明らかにな