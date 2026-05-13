¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¢ÉÊ¼ÁÉÔÀµ¤Îµ¿¤¤¸øÉ½¡¡³ÎÇ§¤»¤ºÉôºàÊÑ¹¹¡¢Ä´ºº¤Ø
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¤Î¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï13Æü¡¢°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤º¤ËÉôºà¤ä¹©Äø¡¢Àß·×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼ÁÉÔÀµ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³°ÉôÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÀµ¼°·èÄê¤·¡¢È¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢À½ÉÊµ¡Ç½¤ä°ÂÁ´À¤ËÄ¾¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÔÀµ²ñ·×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬Â³¤¤¤ÆÈ¯³Ð¤·¡¢´ë¶ÈÅý¼£¤ÎÉÔÁ´¤¬ºÆ¤ÓÌä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ÏÉÔÀµ²ñ·×ÌäÂê¤òÄ´¤Ù¤ë²áÄø¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤âÌäÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÀµ²ñ·×ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î±Ê¼é½Å¿®»á¤ÏÄ´ººÃæ¤ÎºòÇ¯12·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£·Ð±Ä¿Ø¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë°Ñ°÷²ñ¤âÀßÃÖ¤·¡¢Ä´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£