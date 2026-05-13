2024年12月に地中海で沈没したロシア貨物船「ウルサ・マヨール」号が、北朝鮮向けとみられる核潜水艦用原子炉2基を積載していた可能性が高いと、米CNNテレビが11日までに報じた。これまで詳細が謎に包まれていた沈没事件について、欧米情報当局関係者の間では「ロ朝間の軍事・核技術協力を阻止するための西側による秘密工作だった可能性がある」との見方も浮上している。問題の貨物船は、ロシアのプーチン政権と北朝鮮の金正恩総書