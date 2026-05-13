楽天とDeNAでプレーした濱矢廣大は2022年から豪州へ元楽天、DeNAで、現在は豪州メルボルンでプレーする濱矢廣大投手は今年2月、わずか3年という異例のスピードで豪州永住権を取得した。2020年限りでNPBを去り、メキシコ、イタリア、ドバイ、豪州と単身渡り歩いた33歳。和牛カットや野球指導の仕事もしながら、日本に住む妻と3人の子どもたちの後押しを受け、異国で投げ続けている。2020年にDeNAを戦力外になったあと、2021年は