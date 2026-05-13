札幌市で７０代の男性が警察官を名乗る男らに７０００万円分の金塊をだまし取られる特殊詐欺事件が起きました。警察が注意を呼びかけています。詐欺の被害にあったのは札幌市西区に住む７０代の男性です。４月１日、警察官を名乗る男らから男性のもとに「被疑者として取り調べをする」などと電話がありました。男らは男性に対し連絡用のスマートフォンを送りつけたうえ、７０００万円で金塊を購入する手続きをさせました。そ