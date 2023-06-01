10代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕・起訴された、三重県の中学校教諭が懲戒免職となりました。 【写真を見る】10代女性にキスするわいせつ行為か 逮捕・起訴の四日市市の中学校教諭を懲戒免職 三重県教育委員会 懲戒免職となったのは四日市市立・内部中学校の教諭・國木俊之被告（48）です。三重県教育委員会によりますと、國木被告はことし1月、鈴鹿市文化会館の音楽室で、自身がボランティアとして10代の女性1人に音