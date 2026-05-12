【ワシントン＝関根晃次郎】米労働省が１２日発表した４月の消費者物価指数は、前年同月と比べ３・８％上昇した。ガソリン価格の高騰などを受けて、上昇幅は３月（３・３％）から拡大し、２０２３年５月以来、約３年ぶりの大幅な伸びとなった。市場予想は３・７％だった。中東情勢の緊迫化により、原油価格の高騰が幅広いモノやサービスの価格を押し上げている。米国で家計に与える影響が大きいガソリンの上昇率は２８・４％で