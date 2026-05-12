巨人は同点の９回に佐々木俊輔外野手がサヨナラ２ランを放ち、広島に競り勝った。完全復調へ歩みを進める先発の戸郷翔征投手は５回６安打３失点で今季初勝利はお預けとなった。野球評論家の清水隆行氏が戸郷の現状を分析した。＊＊＊＊戸郷は収穫も課題も見えたマウンドだった。良かった点は、真っすぐの質が向上していたことだ。球速も１５０キロを計測し、ファウルも空振りも奪えていた。課題の一つだったシュート回転