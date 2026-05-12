KinKi Kidsからグループ名を変更したDOMOTOの最新シングル『またね』が、12日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で、初週売り上げ15.4万枚で初登場1位を獲得しました。1位を記録したデビューシングル『硝子の少年』（1997/7/28付）から、48作連続でシングル1位獲得となり、歴代1位の『デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数』の記録を自己更新しました。本作は、DOMOTOの48thシングル。新たなスタートを切っ