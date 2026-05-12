女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」のミカ（21）が12日、自身のインスタグラムを更新。運転免許取得を報告した。ミカは「21歳の抱負叶えてきました！」とつづり、自身の運転免許証の写真をアップ。普段とは少し異なるあどけない表情を浮かべており、フォロワーからは「なんでこんなかわいく写れる？？？」「たまに芸能人でこんな風にかわいい人いるけどまさしくそれ！超芸能人！」「免許証の写真なんて大抵ろくな顔なら