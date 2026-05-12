京都市南区のニデック本社モーター大手のニデックで、部品の品質不正の疑いがあることが12日、分かった。13日にも外部の弁護士らによる調査委員会を立ち上げる。関係者によると、不正会計問題を調べる中で判明した。家電向けモーターなどで、顧客の承認を得ずに設計変更といった品質に関する不正をしていたとみられる。ニデック本体のほか、子会社でも問題が見つかった。ニデックは会計問題の発覚を受けて昨年9月、第三者委