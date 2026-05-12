京王閣競輪場のF2ナイター「スポーツニッポン杯」は2日目を終えた。ガールズの5Rは北岡マリア（20＝石川）が外並走から太田美穂の捲りに乗って突き抜けた。「自分で仕掛けたい気持ちもあったけど、連戦で疲れもあってきつかったし、着を狙うレースになってしまった」と反省した。6月には初のG1が控える。「パールカップまで、あと2戦あるのでいろいろ試したい。ただ、負けず嫌いなので勝ちたい気持ちが出てしまう」真の