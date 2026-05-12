「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）阪神は１ゲーム差で追うヤクルトとの首位攻防戦。「４番・一塁」で３戦ぶりにスタメン復帰した大山悠輔内野手（３１）が今季５号ソロを放った。４−０の八回２死走者なしで、拓也の初球高め直球を一閃（いっせん）。角度３６度で高々と舞い上がった白球は、美しいアーチを描き虎党が待つ左翼席中段へ。ダメ押しの一発で万全を印象づけた。