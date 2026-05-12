5月29日から始まる新たな防災気象情報についての説明会が、福岡県久留米市で開かれました。梅雨の時期を前に12日、久留米市で開かれた防災気象情報の説明会には、市民や防災士などおよそ120人が参加しました。29日から運用される新たな防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4つの分野で、それぞれの警報レベルが数字と色で示されています。災害時に取るべき避難行動が、直感的に分かるとされています。■参加した人