ゲンジボタルの名所として知られる山口市の一の坂川周辺に麦わらを編んで作られた「ホタルかご」の飾りつけが行われました。風に揺れるのはらせん状に編み上げられた「ホタルかご」ゲンジボタルのシーズンを前に地域ににぎわいを生み出そうと市民団体「つむぎラボ」が毎年続けている取り組みで、ことしで9年目です。12日はメンバー5人が山口市の一の坂川周辺を回り、店舗や公共施設、民家など34か所の軒先にあわせて13