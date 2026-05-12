はなまる（高松市田町）の讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、初夏のクーポン祭りとして、冷たいうどん1杯が100円引きになるスペシャルアプリクーポンを5月12日から期間限定で配布します。【えっ！？】ボリューミーなメニューも？割高のメニューも？クーポン対象商品を一挙に見る！「ざる」「温玉ぶっかけ」「白ごま担々」「豚しゃぶごま担々」「牛肉玉とろぶっかけ」「明太玉とろぶっかけ」などのメニューで使用が