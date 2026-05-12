一時代を彩った“平成ど真ん中”の空気感が、ファンの記憶を呼び起こした──。モデルで女優の鈴木えみ（40）が5月11日、自身のInstagramを更新。約20年前のオフショットを公開し、ファンから歓喜の声が上がっている。1985年生まれの鈴木は、14歳でファッション誌『SEVENTEEN』のモデルとしてデビュー。目鼻立ちのはっきりした美貌と抜群のスタイルで、同性・異性を問わず圧倒的な支持を集めた。女優としてもドラマ『ウォーターボ