クマの主食、実は「ドングリ」ではなかったという研究結果が発表されました。 日本中で相次ぐクマの被害。環境省によりますと、昨年度の全国のクマ出没件数は、過去最多となる5万776件で、過去最多を記録した2023年度の倍以上だったということです。 そのクマの生態をめぐって、新しい研究結果が発表されました。 兵庫県立大学の研究チームは、2021年から4年間にわたり、兵庫県北東部から京都府北部にかけて生息