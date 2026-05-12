交際関係を解消した50代男性に対し、車の底面にGPS装置を取りつけ、ストーカー行為に及んだか。58歳の女が逮捕されました。 5月12日にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、京都府精華町に住むパート従業員の女（58）です。 兵庫県警有馬署によると逮捕容疑は、2月22日～同26日、被害男性（50代）の自宅近くなどをみだりにうろついたり、男性の乗用車に取りつけたGPS機器により位置