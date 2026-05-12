北海道北見市の十勝オホーツク自動車道で、走行中の軽乗用車が燃える火事があり、およそ３時間半にわたり一部区間が通行止めとなりました。道路上で燃え上がる１台の車。その後ろには長い車の列ができています。５月１２日午前１０時半ごろ、北見市上ところの十勝オホーツク自動車道で、軽乗用車を運転していた人から「走行中の車両のボンネットから火が出た」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火は