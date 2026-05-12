NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ソフトバンクは山本恵大選手を1軍登録し、尾形崇斗投手、柳町達選手の登録を抹消しました。2021年に育成ドラフト9位でソフトバンクに入団した山本選手。昨季、支配下登録とともにプロデビューを果たすと、25試合の出場で2本塁打を放ちました。2軍で迎えた今季はここまでファーム28試合に出場し、打率.356と好調をキープしていました。代わって抹消となった柳町選手は、チームトップの129安打