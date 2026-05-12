◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほペイペイ）ソフトバンクは柳町達外野手と、ＤｅＮＡにトレードが決まった尾形崇斗投手の出場選手登録を抹消。山本恵大外野手を登録した。柳町は昨季、最高出塁率のタイトルを獲得するなどブレイク。今季は外野のレギュラーとして期待されたが３１試合で打率２割８厘、０本塁打、１３打点。小久保監督は状態について聞かれ「見ての通りですね」と話した。山本は２軍で打率３割