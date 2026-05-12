自然保護活動などを通じて子供たちの育成に取り組む団体に対し九州電力が設立した財団から助成金が贈られました。 この取り組みは子供たちに自然を大切にする気持ちを育んでもらおうと九電みらい財団が毎年行っているものです。2026年度は九州各県の22団体に対して助成が決まりました。 九州電力大分支店 県内からは親子で竹林の整備などに取り組む別府市のNPO法人など3つの団体が選ばれました。11日は贈呈式